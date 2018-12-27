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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sivas dondu... Sıcaklık -7 dereceye düştü

Sivas dondu... Sıcaklık -7 dereceye düştü

Buz sarkıtlarından detaylar

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kaldırımlar Kar Yağışı Kışla 

-Donan süs havuzu detay
-Vatandaş röp
-diğer detaylar

( SİVAS )- Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Sular buz tuttu, buz sarkıtları oluştu. SİVAS - Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Sular buz tuttu, buz sarkıtları oluştu. Sivas'ta dün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yüzünü göstermeye başladı.
Hava sıcaklığı sabah saatlerinde hissedilir derecede azaldı. Termometreler eski 7 dereceyi gösterdi. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Ara sokaklar buz pistine dönerken, vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümeleri için Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımları da tuzladı. Aksu Park içerisinde ki süs havuzu ise dondu. Vatandaşlar ise eski kışların olmadığı fakat üşüdüklerini söyledi.


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