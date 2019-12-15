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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı

-Hastane detay

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi Hastane 

--Hastaneye gelen vakalar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılanların sayılı 30’a yükseldi. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen ikisi çocuk 30 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas’a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneyle çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkileniş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.
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