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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli ve Bakırköy’de “huzur” uygulaması

Şişli’deki uygulamadan görüntü

Kırköy 

-Bakırköy’deki uygulamadan görüntü
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli ve Bakırköy’de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Huzur" Uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy’deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli’de Büyükdere Caddesi, Bakırköy’de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.
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