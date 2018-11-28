Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de yük boşaltılan minibüsten telefonu böyle çaldı

Şişli’de yük boşaltılan minibüsten telefonu böyle çaldı

-Güvenlik Kamerası-

Kamera Hırsız 

-Minibüsten yük taşınması
-Hırsızın gelmesi
-Minibüsün kapısını açarak telefonu çalması
-Etrafı kolaçan etmesi
-Hızla uzaklaşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de cadde üzerinde yük indiren bir minibüste yaşanan hırsızlık kameralara yansıdı. Minibüsten yük taşındığını gören hırsızın rahat tavırlarıyla aracın kapısını açarak telefonu çalması pes artık dedirtti. Şişli’de bu kadarına da pes artık dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; işlek bir cadde üzerinde kısa süreli duraklama yapan bir minibüsün sürücüsü, bagajdaki yükleri taşımaya başladı.
Bu sırada sürücünün yükleri taşıdığını gören bir hırsız, sürücü koltuğunda bulunan telefonu hızla alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde cadde üzerinde duran minibüsün sürücüsünün bagajdaki yükleri taşıdığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçen şüphelinin sürücü koltuğun boş olduğunu görmesi üzerine geri döndüğü kameralara yansıyor. Bir süre etrafı kolaçan eden zanlının daha sonra geri dönerek hızla minibüsün kapısını açarak buradan çaldığı telefonla kayıplara karıştığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı