Şişli’de yük boşaltılan minibüsten telefonu böyle çaldı

-Minibüsten yük taşınması

-Hırsızın gelmesi

-Minibüsün kapısını açarak telefonu çalması

-Etrafı kolaçan etmesi

-Hızla uzaklaşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli’de cadde üzerinde yük indiren bir minibüste yaşanan hırsızlık kameralara yansıdı. Minibüsten yük taşındığını gören hırsızın rahat tavırlarıyla aracın kapısını açarak telefonu çalması pes artık dedirtti. Şişli’de bu kadarına da pes artık dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; işlek bir cadde üzerinde kısa süreli duraklama yapan bir minibüsün sürücüsü, bagajdaki yükleri taşımaya başladı.

Bu sırada sürücünün yükleri taşıdığını gören bir hırsız, sürücü koltuğunda bulunan telefonu hızla alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde cadde üzerinde duran minibüsün sürücüsünün bagajdaki yükleri taşıdığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçen şüphelinin sürücü koltuğun boş olduğunu görmesi üzerine geri döndüğü kameralara yansıyor. Bir süre etrafı kolaçan eden zanlının daha sonra geri dönerek hızla minibüsün kapısını açarak buradan çaldığı telefonla kayıplara karıştığı görülüyor.

