Şişli’de yalnız yaşayan elektrik ustası evinde ölü bulundu

-Sağlık ekiplerinden detay

-Polis ekiplerinden detay

-Vatandaşla röportaj

-Cenazenin morga kaldırılması



( İSTANBUL )- Hayatını kaybeden vatandaşın hikayesi yürek burktu İSTANBUL



- Şişli’de elektrik ustası olduğunu öğrenilen Mehmet Eroğlu isimli vatandaş evinde ölü bulundu. Eroğlu’nun 1999 Adapazarı depreminde ailesini kaybettiği öğrenildi. Şişli, Fulya Mahallesi, Belen Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde dükkanı açmadığını gören komşuları Mehmet Eroğlu’nu telefonla aradı. Telefonlara cevap alamayan komşular, Mehmet Eroğlu’nun oturduğu eve giderek kapıyı çaldı. Kapının da açılmaması üzerine komşularının hayatından endişe eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla daire girdi. Mehmet Eroğlu’nun yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eroğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ailesini depremde kaybetmiş Hayatını kaybeden Mehmet Eroğlu’nun 1999 Adapazarı depreminde ailesini kaybettiği öğrenildi. Ailesini depremde kaybeden Eroğlu’nun Şişli’de sahibi olduğu dükkanda elektrik ustalığı yaptığı belirtildi. Ayrıca mahalle sakinlerince sevilen bir vatandaş olan Eroğlu’nun kaybı üzüntüyle karşılandı. Komşuluk ilişkilerinin önemini bir kez daha gördük Mahallenin sevilen ve sayılan simalarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Şinasi Tahan, ”Komşuluk ilişkilerinin kaybolduğundan dert yanarlar. Ancak bugün Mehmet abimizin yokluğunu fark eden yine bir esnaf kardeşimiz. O fark etmese yokluğunu günlerce dairede kalabilirdi. Yalnız yaşıyordu. Ailesini Adapazarı depreminde kaybetmiş. Yardımsever ve sevilen biriydi kendisi” ifadelerini kullandı. Adli tabip tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Eroğlu’nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

