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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

Havadan metrobüs

Trol 

-Aktüel görüntüler
-genel detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Metrobüs yangını havadan görüntülendi- Söndürülen yangın sonrası metrobüs seferleri normale döndü İSTANBUL

- Şişli'de seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir süre aksayan metrobüs seferleri normale döndü. Havadan çekilen görüntülerde metrobüsün motor kısmının yandığı ve trafiğin normal seyrine döndüğü görüldü.
Olay, Çağlayan Metrobüs durağında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs Çağlayan durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanların çıktığını fark eden metrobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın duraktaki görevliler tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek hazır bulundu. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde ve E-5 karayolu üzerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Metrobüs seferleri, hasar gören metrobüsün taralı alana çekilmesinin ardından normale döndü. Havadan çekilen görüntülerde metrobüsün motor kısmının yandığı ve trafiğin normal seyrine döndüğü görüldü.

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