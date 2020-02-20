Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de nefes kesen narkotik operasyonu

Şişli’de nefes kesen narkotik operasyonu

Eve girilmesi

Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Narkotik Operasyonu Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Arama yapılması
-Köpeğin arama yapması
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Kuştepe polis eş zamanlı olarak 4 adrese baskın düzenledi- Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanda, uyuşturucu hap ve 27 bin 500 avro ele geçirildi İSTANBUL

- Şişli Kuştepe’de polis ekipleri önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı olarak narkotik operasyonu düzenledi.
Operasyonda evleri didik didik arayan polis, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 bin 500 avro, çok sayıda kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir süre önce uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbarlar aldı. İhbarların geçtiği adreslerde fiziki ve teknik takip gerçekleştiren polis, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 15.00 sıralarında harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotimlerin ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 4 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
27 bin 500 avro ele geçirildi Operasyonda adreslere giren polis odaları didik didik aradı. Narkotik köpeğiyle de yapılan aramalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, çok sayıda kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 27 bin 500 avro(180 bin lira) ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına polis tarafından el konulurken, operasyon kapsamında ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ilçe emniyete bağlı motorize yunus unsurları ise semtte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı