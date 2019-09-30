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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli'de metrobüs yangını

Şişli'de metrobüs yangını

olay yeri detaylar

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

Metrobüs Durağı 


- Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri Söğütlüçeşme istikametine yapılamıyor.
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