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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de itfaiye aracı devrildi - İSTANBUL

Şişli'de itfaiye aracı devrildi - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Şişli'de meydana gelen kazada yaralanan iki itfaiye eri araçtan çıkarıldıİSTANBUL (AA) - Şişli'de, itfaiye aracının devrilmesi sonucu iki itfaiye eri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden itfaiye aracı henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı. İtfaiye aracının devrilmesi sonucu, yol kısmen trafiğe kapandı.Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan iki itfaiye erini kurtardı.Yaralı itfaiye erlerine ilk müdahale, olay yerinde ambulansta yapıldı.Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İlk Müdahale Polis İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Polis Ekipleri 

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