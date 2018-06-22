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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de itfaiye aracı devrildi (2) - İSTANBUL

Şişli'de itfaiye aracı devrildi (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerŞişli'de itfaiye aracı devrildi - Kazada yaralanan 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Şişli'de, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa bağlantı yolunda, hayvan kurtarma ihbarına giden, Şişli İtfaiyesi'ne ait araç, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda devrildi.İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri, araçta sıkışan meslektaşlarını bulunduğu yerden çıkardı.İtfaiye erleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Devrilen itfaiye aracının yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İlk Müdahale Hastane İtfaiye Aracı İtfaiye Eri Hayvan 

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