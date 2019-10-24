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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

olay yeri

Polis Kadın Polis Deprem Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulans
-intihara teşebbüs eden kadın
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Kadın, depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia ediyor. Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia eden kadın polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı müdahale etmek için bekliyor. (ÖY-
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