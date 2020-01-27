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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli’de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı

Şişli’de araç yakıp otomobillerin lastiklerini kesen zanlı yakalandı

Şüphelinin gece yaktığı ve kestiği iddia edilen otomobillerin çevresinde dolaşması

Polis Akalan Kamera 

-Zanlının yakalanarak emniyete getirilişi
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Şişli’de sabaha karşı bazı otomobilleri ateşe verip çok sayıda aracın lastiklerini kestiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında bir kişi, Şişli Ferköy’de park halinde bulunan bazı otomobillerin lastiklerine zarar verip bazı araçları ateşe verdi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, durum polise haber verildi.
Olay yerine gelen emniyet güçleri, farklı sokaklarda 11 otomobilin lastiklerinin kesilerek zarar verildiğini ve bazı otomobillerin çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelinin Ömür A.(46) olduğunu tespit etti. Ekipler, A.’yı bugün evinde suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alarak emniyete getirdi. Gözaltına alınan şüpheli Ömür A.’nın yapılan sorgulamasında; “tehdit” ve “darp” suçlarından kaydının olduğu belirlendi. A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. (SK- ÖY-
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