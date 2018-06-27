Şişe dolu TIR alev alev yandı

-Yolun tamamen kapanması

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları



( BURSA ) BURSA



- Bursa’dan Mardin’e gitmek için yola çıkan şişe dolu Tır, yaptığı kazanın ardından alev topuna döndü. Olay Bursa’nın Yenişehir - İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’daki şişe fabrikasından boş şişe alan 47 KY 269 plakalı Tır sürücüsü Faruk Y., Mardin’e doğru yola çıktı. Yerlerin ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Faruk Y., Tır’ın kontrolünü sağlayamadı. Yan devrilen Tır yolu çift yönlü trafiğe kapatırken, araç sürücünün çıkması için diğer sürücüler yardım etti. Kısa süre sonra alev topuna dönen Tır, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Faruk Y. ise 112 Acil Servis Ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzun süre yol trafiğe kapalı kalırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. (AÇ-

