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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sis değil hava kirliliği...Geçen yıl Türkiye'nin havası en temiz ili seçilen Giresun’da hava kirliliği dikkat çekiyor

Sis değil hava kirliliği...Geçen yıl Türkiye'nin havası en temiz ili seçilen Giresun’da hava kirliliği dikkat çekiyor

şehrin ve kirli havanın görüntüsü

( GİRESUN ) GİRESUN

Doğalgaz Hava Kirliliği Trafik Yoğunluğu Şehir İçi 


- Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin havası en temiz ili olarak seçilen Giresun’da baca dumanlarından oluşan sis katmanı ve hava kirliliği dikkat çekiyor. Giresun il merkezinde 50 bin hanenin 42 binine doğalgaz verilmesine rağmen şehirdeki hava kirliliğinin önüne geçilemezken, ilde ağır sanayi olmamasına rağmen hava kirliliği özellikle sabah ve akşam saatlerinde kendini hissettiriyor. İl merkezinde hava kirliliğine neden olan etkenler arasında resmi ve kamu kurumlarının ısınması için kullandığı yakıt kalitesi, şehir içi yerleşim yerlerinin sahil ile dağlar arasında sıkışık olması, plansız kentleşme sonucu sahil kesimindeki yüksek katların rüzgar koridorlarını engellemesi ve şehir merkezine yığılmış olan trafik yoğunluğu gösteriliyor. Tüm bunlara rağmen Giresun'un havasının yine de Türkiye'nin en temiz illeri arasında yer aldığı belirtiliyor.
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