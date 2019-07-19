Sırt çantasındaki dama tahtalarının arasından uyuşturucu çıktı

-Uyuşturucunun bulunması

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-ele geçirilenlerin görüntüsü ve fotoğrafı



( VAN ) VAN



- Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir araçtaki sırt çantasının içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka bir otomobilin durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun taban kısmında bulunan sırt çantası içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 5 kilo 173 gram eroin ile bagaj içerisinde bulunan poşette 6 adet saklama kabında 3 kilo 475 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili İ.K., D.Ç. ve E.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

