Şırnaklı öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor İzle

-YÜZME ANTRENÖRÜN KONUŞMASI

-GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜN KONUŞMASI

-ÖĞRENCİLERİN KONUŞMASI



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzunda eğlenerek yüzmeyi öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Şırnak’ta yüzme havuzu dolup taştı. Eğitmen eşliğinde yüzme derslerinin verildiği havuzda çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını eğlenip öğrenmekle geçiriyor. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yarı olimpik yüzme havuzlarının haftanın 6 günü açık olduğunu söyledi.



Birlik, "Gece saat 22.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla başlattığı projede hedef bir milyon. Biz de Şırnak’ta 2019 yılının sonunda 4 bin 500 kişiyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 3. 4. ve 5. sınıfta okuyan öğrenciler burada yüzme öğreniyor. Büyük bir yoğunluk ve talep var. Bunun dışında burada çeşitli müsabakalara hazırlıklarımız devam ediyor. Şırnak hedeflediği kitleye ulaşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cizre, Silopi, İdil, Beytüşşebap, Kumçatı’ya yüzme havuzlarını açıyoruz. Buda Şırnak geneli yüzme bilmeyen kalmasın 2020’nin sonuna kadar hedefimiz 20 bin kişiye ulaşmak. Yüzme bilmek hayat kurtarır. Şırnak’ta deniz yok ama inşallah 20 bin kişi yüzme öğrenecek. Vatandaşlar yarı olimpik yüzme havuzumuzdan, fitness, kapalı spor salonlarımızdan faydalanabilirler. Şırnak geneli 28 bin lisanslı sporcumuz var. Şırnak gençlik merkezimizde 10 bin, Cizre’de 5 bin, Silopi’de 4 bin üyemiz var. Toplamda 19 bin gençlik merkezi üyemiz var. Bu yıl yaptığımız faaliyetler neticesinde 10 ay süre içinde 36 bin kişi katılım sağlamış durumdadır" dedi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan yüzme antrenörü Hasan Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen çalışma dahilinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 3. 4. ve 5. sınıflara yüzme eğitimi verdiklerini söyledi.



Çelik, "Buradaki amacımız Şırnak genelinde 4 ile 5 bin civarında öğrenciye yüzme dersi vermek. Bu proje kapsamında şu ana kadar bine yakın öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Öğrenciler, havuzlara girdiklerinde kendilerini kurtarabilecek düzeye ulaştılar. Başarılı bir şekilde eğitimlerimiz şu an devem ediyor. Salı ve perşembe günleri yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. Sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında devam ediyor. Çocuklarımızda spor bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Spor kültürünü Şırnak ve diğer illerimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Yüzme havuzuna gelen öğrenciler güzel bir şekilde eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler de açılan yüzme kurslarında hem eğlenip hem de yüzme öğrendiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. (MY-YRT-



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