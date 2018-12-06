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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Şırnak Valiliği ve Başsavcılığı arasında protokol

- Şırnak Valiliği ve Başsavcılığı arasında protokol

VALİLİK İLE BAŞSAVCILIK ARASINDA “DENETİMLİ SERBESTLİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALANDI, ŞIRNAK VALİLİĞİ MAKAMINDA PROTOKOL İMZALARI ATILDI, ŞIRNAK VALİSİ MEHMET AKTAŞ'IN KONUŞMASI, BAŞSAVCI MEHMET YILMAZ'IN KONUŞMASI, GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Hükümlüler Kamu Yararı Erimli İşbirliği Protokolü 


- Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “Denetimli Serbestlik İşbirliği” protokolü imzalandı. Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında haklarında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışmaları ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Vali Mehmet Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz tarafından imzalandı. Vali Aktaş, “Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak şahıslarla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şırnak Valiliğimiz arasında protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında, bu haktan faydalanacak olan hükümlüler ihtiyaçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam edilecekler. Orda kamu hizmeti verecekler. İlimizdeki hizmetlerin daha etkin ve verimli geçmesi için katkıda bulunacaklar. Protokolün hem ilgililere ve hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ise, “2018 yılı içerisinde toplam 290 hükümlümüz toplamda 77 bin 200 saat olmak üzere kamu yararına çalıştırılmışlardır. Bu bağlamda hem hükümlülerimizi topluma kazandırıyoruz. Böyle bir projeyle de Şırnakımıza katkıda bulunuyoruz. Bu protokolden dolayı Valimiz Mehmet Aktaş’a ve ilgililere teşekkür ederiz” diye konuştu.
(MY-MP-Y)
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