( ŞIRNAK ) -- Vali Mehmet Aktaş:- “Şırnak yatırım yapmaya uygun bir alandır, kesinlikle güvenlik problemimiz yoktur” ŞIRNAK



- Şırnak’ta başlayan, “Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı”nda konuşan Vali Mehmet Aktaş, kentin bütün alanlarıyla her türlü yatırımı yapmaya uygun bir alan olduğunu belirterek, kesinlikle güvenlik probleminin bulunmadığına dikkat çekti. Şırnak’ta “Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı” başladı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mehmet Acar Kampusu’nda bulunan 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda başlayan çalıştaya, Vali Mehmet Aktaş, Batman Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, ŞÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, AK Parti İl Başkanı İbarahim Halil Erkan, akademisyenler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Terör örgütü huzur durağını kargaşa mekanına dönüştürdü” Vali Mehmet Aktaş, Şırnak’ın Hz. Nuh’u misafir etmiş tufanın son bulduğu, huzur durağı olmuş bir mekan olduğunu anlatarak, “Bereketi Cudi’nin eteklerinde kurulmuş çok özel bir yer, özel bir şehir. Ama gelin görün ki, hepinizin de çok iyi bildiği üzere bölücü terör örgütü yaklaşık 35-40 yıldır burada kan dökmüş, gözyaşı dökmüş ve burayı maalesef bir kaos ve kargaşa mekanı haline getirmiş. Tabi ki bunun yanında burayı yakmış, yıkmış her yönüyle, hem fiziki olarak hem düşünsel olarak, hem sosyal olarak, hem kültür olarak hem de ekonomik anlamda büyük yıkıntılara sebep olmuş. Hiç şüphesiz bunun yanında şehrimizin var olan potansiyelini de değerlendirilmesini, ortaya çıkarılmasını engellemiştir. Ama şükürler olsun bu gün itibari ile başta Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın ve hükümetimizin çok yüksek desteği ile devletimizin hemen hemen bütün kurumlarını harekete geçirdi. Şehrimize bölgemize çok büyük kamu kaynaklarını yönlendirmeleri sebebi ile Allah’ın izni ile hem fiziki olarak ihyası ve inşası yönüyle hem de sosyal ve ekonomik yönden çok büyük değişimi dönüşümü yaşıyor” dedi.

“Madeni istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz” Şırnak’a 11 bin konut ve iş yerinin yapıldığını aktaran Vali Aktaş, şunları söyledi: “Allah’ın izni ile yakın bir zaman da bunları bitireceğiz ve terör örgütünün yakıp yıktığı evleri ve iş yerlerini teslim edeceğiz. Yine bunun yanında şehrimizin hem alt yapısı hem de üst yapısıyla gelişmesi için çok büyük yatırımlar var. Yaklaşık 450 kilometrelik asfalt yapılıyor. Kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatlarının tamamını yenileniyor. Tabi bütün bunların yanında şehrimizin ekonomik olarak kalkınması içinde hem teşvik politikaları, hem de her türlü destek buraya yapılacak yatırımlar için yapılıyor. Şehrimizin alacağı yatırımlar noktasında en avantajlı olduğu noktalar ifade edildi. Şehrimiz de biliyorum belki de abartılı olacak ama bütün Türkiye’ye yetecek bir kömür madenine sahibiz. Ama maalesef bu madeni istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz, işleyemiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunamıyoruz. İnşallah bu çalıştay var olan bu kömür rezervimizin en üst seviyede değerlendirilerek, ülke ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıda büyük bir ivme kazandıracaktır. Dicle Nehri şehrimizden geçiyor ve büyük bir potansiyel barındırıyor. Ilısu barajımızın Allah’ın izni ile bu yıl üretime geçecek. Bunun yanında Cizre Barajımız, proje aşamasında ve bu yıl onun da inşaatına başlanacaktır. Cizre Barajı’nın şöyle bir yönü var hem enerji üretecek, hem de İdil, Cizre ve Silopi ovalarını ve Nusaybin’in bir kısmını da sulayacak çok büyük bir projedir. Ben şunu rahatlıkla ifade ediyorum, Şırnak bütün alanları itibari ile bu gün için her türlü yatırımı yapmaya uygun bir alandır. Kesinlikle bir güvenlik problemimiz yoktur. Yeter ki yatırımcılarımız, sanayicilerimiz buraya gelsin, burada yatırım yapmak istesinler.” Çalıştay devam ediyor. (MY-MP-Y)