Şırnak'ta terör mağdurları evlerine kavuştu - ŞIRNAK

- Kura çekilen salondan görüntüler - Kurayı bekleyen vatandaşlar - İsmi kurada çıkan vatandaşın kura çekmesi - Noter ve görevlilerden görüntüler - Nihat Ürper'in konuşması - Şahin Ürek'in konuşması Şırnak 'ta 582 terör mağduru yeni evine kavuştu - Terör mağdurları için Gazi Paşa, İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde yapımı tamamlanan 582 konut için kura çekimi yapıldı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper: - "Her ay bir kura töreni yaparak, yıl sonuna kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz" - Vatandaşlardan Şahin Ürek: - "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Yıkılan dairelerimizi yerine yenilerini verdi"ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta terör mağdurları için yapılan 582 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Bahçelievler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa Mahallelerinden oluşan toplam 580 konutun kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, son 2 ayda kurası çekilen 843 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, vatandaşların sıcak yuvalarına taşındığını söyledi.
Kurası çekilen konutların resmi evrakların tamamlanmasıyla vatandaşların bir hafta içerisinde taşınabileceğini belirten Ürper, şöyle konuştu:"Bugün Şırnak 'ta çektiğimiz 3'üncü kuramız. İsmepaşa'daki 582 konutun kurasını çekiyoruz. Bugün bu mahalleden 351 konut dağıtacağız. Gazi Paşa,Bahçelievler Mahallesi ile Cizre'den talepleri topladığımızda toplamda 426 dağıtıyoruz. Bunlar daireleri kabul edip imza atan vatandaşlarımız bunlar için bugün noter huzurunda kuraya katıldılar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte ayda bir şekilde kura çekip geri kalan etapları da dağıtacağız."Kura çekimine gelen vatandaşlardan Şahin Ürek de aylardır kura gününü beklediklerini ve bu süreçte mağduriyetler yaşadıklarını anlattı.Bahçelievler Mahallesinde 6 dairelik evinin terör saldırılarında yıkıldığını aktaran Ürek, "Allah hukümetimizden, devletimizden razı olsun, yıkılan dairelerimizi bizlere verdi.Artık huzur, güven istiyoruz. Ölüm ve kan ile gözyaşının dökülmesini istemiyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Kuramızı çektik, fişlerimizi aldık ve 6 adet dairemi almış bulunmaktayım.Allah emeği geçenlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.
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