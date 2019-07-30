Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta 'Tarım ve İnsan' temalı fotoğraf sergisi

Şırnak'ta 'Tarım ve İnsan' temalı fotoğraf sergisi

Şırnak 'ta "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi - Serginin açılışı - Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel'in konuşması - Serginin gezilmesi Şırnak 'ta "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi - Sergide, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan 60 eser yer aldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan 60 eser izlenime sunuldu.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışı, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel tarafından yapıldı.Demirel, yaptığı konuşmada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasının tema kategorisinin konusunun "Buzağı yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl bu yarışmanın düzenlendiğini ifade eden Demirel, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların 81 ilde sergilendiğini aktardı.Demirel, "Bu yıl yarışmaya 669 fotoğrafçı, tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan 2 bin 933 eseri ile katıldı.
Yarışmada 20 eser ödül almaya, 120 eser ise sergilenmeye layık görüldü.
120 eserden 60'ı ilimizde sergilenmektedir." dedi.
Konuşmanın ardından davetliler sergiyi gezdi.

Yarış Tarım Su Ürünleri Fotoğraf Sergisi Hayvancılık 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Hamsi Yüzleri GüldürdüHamsi Yüzleri Güldürdü
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı