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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in babaevi - İZMİR

Şırnak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in babaevi - İZMİR

- Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in baba evinden görüntüler - Şehit yakınlarından görüntülerŞırnak'ta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi - Acı haber, şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in anne ve babasına verildiİZMİR (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in İzmir 'deki anne ve babasına acı haber verildi.
Askeri yetkililer, Dinç'in şehadet haberini, İzmir 'in Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde ikamet eden babası Erkan ile annesi Dilek Dinç'e ulaştırdı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.Şehidin anne ve babasının emekli olduğu, ağabeyi Kaan Cansın Dinç'in ise bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.Çağatay Necati Dinç'in cenazesinin Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerlerin Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola iki farklı noktada tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, 2 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.

Şehadet Şehit Fabrika Cenaze Teröristler 

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