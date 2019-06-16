Şırnak’ta şehit olan asker ile ilgili kahreden detay...Şehit nöbet sırasında iftar açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletine selam göndermiş

-Nöbet arkadaşları

--arşiv görüntüler

-Şehidin fotoğrafı



( ŞIRNAK )- Cumhurbaşkanlığı da şehit Evran’ın mesajını resmi twitter adresinden paylaşmış ŞIRNAK



- Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın, 27 Mayıs’ta nöbet arkadaşları ile iftarını açarken çektiği video ortaya çıktı. Şehit Evran’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdi. Kayıt, Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından da yayınlandı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü Cehennem Deresi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe 2019-2 operasyonunda sabah saat 06.50 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışmada Jandarma Teğmen Şafak Evran da şehit düştü. Şehit Jandarma Teğmen Evran’ın 27 Mayıs’ta Gabar Dağı’nda nöbet arkadaşları ile birlikte iftarlarını açmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selam gönderdi. Şehit Evran’ın gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından da yayınlandı. Şehit Evran mesajında, “Meteler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı olarak, bin 700 rakımlı Koti tepe Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize değerli ailelerimize yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullanmış.

