Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şırnak’ta kömür ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

Şırnak’ta kömür ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

Kömür Ocağı Sağlık Ekipleri 

-DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkiinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı