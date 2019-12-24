Şırnak’ta kömür ocağında göçük: 1 işçi göçük altında

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan bir işçiyi arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bulunan Üçkiraz mevkiinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda 2 işçiden biri toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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