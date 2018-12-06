Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak’ta kış lastiği uygulaması

Şırnak’ta kış lastiği uygulaması

KIŞ LASTİĞİ DENEYİMİ BAŞLADI, POLİSLERİN ARAÇLARI DENETLEMESİ, SÜRÜCÜLERE ÇİKOLATA VE KOLONYA İKRAM EDİLMESİ, ARAÇLARIN LASTİK DİŞLERİN ÖLÇÜLMESİ, POLİSLERİN BORŞÜR VERMEWSİ, GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

Polis Ticari Araç Kış Lastiği Polis Ekipleri Trol 

-
-
-
-NOT: GÖRÜNTÜ (POLİSLER ŞIRNAK’TA KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YAPTI) KODU İLE DİYARBAKIR KLASÖRÜNE BIRAKILDI

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık’tan itibaren ticari araçlarda uygulamaya başlanan kış lastiği zorunluluğu kapsamında araçların lastiklerini kontrol etti. Şırnak Emniyet Müdürlüğü şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetimlere başladı.
Sanayi noktasında denetim yapan polis, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. Sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler veren polis ekipleri, mevsimine göre lastik kullanımı ile ilgili broşür de dağıttı.
Sürücü ve yolculara ise çikolata ve kolonya ikram edildi. (MY-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı