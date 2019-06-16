Şırnak’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan çıktı Haberi

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın İdil ilçesinde teslim ol çağrısına uymayan teröristlerle çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden Sarya kod adlı Emine Toy’un turuncu kategoride, Baran kod adlı Yılmaz Begiç’in ise gri kategoride aranan teröristler olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İdil İlçesi Çukurlu köyü Cehennem Deresi bölgesinde, icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe 2019-2 operasyonu gerçekleştirildi.

16 Haziran 2019 tarihinde saat 06.50 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensuplarınca temas sağlanmış, teröristlerin ‘Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte 1 adet NAEA-15 karabina, 3 adet AK 47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet AKS 74U tüfeği, 1 adet M-16 tüfeği, 1 adet Glock, 1 adet Baretta, 2 adet el bombası, 1 adet termal kıyafet şemsiye ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensupları hakkında yapılan araştırma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden Sarya Kod adlı Emine Toy’un İçişleri Bakanlığı’nca turuncu kategoride arandığı, Baran dok adlı Yılmaz Begiç’in ise İçişleri Bakanlığı’nca gri kategoride arandığı tespit edildi. Öte yandan bir teröristin Rubar Sosin kod adlı Fehmi Yiğit olduğu kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

