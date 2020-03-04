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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı fidan dağıtıldı

Şırnak'ta çiftçilere 27 bin 700 adet meyve fidanı fidan dağıtıldı

PROTOKOLÜN GELMESİ

Tarım Görece Hükümet Hayvancılık Saldırı 

-TARIM MÜDÜRÜ KONUŞMA
-VALİ KONUŞMA
-ÇİFTÇİLERE FİDAN VERİLMESİ
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ta Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 27 bin 700 adet ceviz, badem ve fıstık fidanı dağıtıldı. Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Burada konuşan Vali Pehlivan, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdaresi'nde bütçe oluşturduklarını söyledi.

Vali Pehlivan, "İlimizin geçmişteki durumunu biliyoruz. Biz bir hayvancılık vilayetiyiz. Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu bir şehiriz. Ama son yıllarda malumunuz terörden dolayı yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok alan sekteye uğradığı gibi tarım ve hayvancılık alanında sekteye uğradı. Terör örgütü menfur saldırıları sonucunda sekteye uğradı. Ama Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin destekleriyle ve yereldeki kurumların ve vatandaşların destekleriyle çok şükür güvenlik ortamı, huzur ortamı çok daha iyi noktalara geldi. Bu ortamın kalıcı olmasının bir yolu da üretimi her gün artırmak. Üretime her kesimi teşvik etmek. Biz vatandaşlarımız, çiftçilerimiz ile birlikte, meralarımızı yeşerttikçe, oralarda hayvancılığı geliştirdikçe, meyvecilik yaptıkça, elimizi toprağa değdirdikçe göreceğiz ki hem istihdam olacak. Hem ailelerimiz geçimlerini daha iyi şekilde sağlamış olacaklar" dedi.
Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ise İl Özel İdaresi katkısı ile gerçekleştirilen Meyveciliği Geliştirilme Projesi kapsamında, badem, ceviz ve fıstık alanında talepleri aldıklarını söyledi.

Demirel, "Talepler doğrultusunda 22 bin 700 fıstık, 3 bin 500 adet ceviz ve bin 500 adette badem talebi oldu. Bu talep doğrultusunda ürünlerimiz aldı. Bu meyvelerin hem memleketimize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından çiftçilere fidanları dağıtıldı. (MY-YRT-
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