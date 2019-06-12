Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Atmaca 2019-241 Sehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu kapsamında 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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