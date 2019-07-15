Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

VALİ VE PROTOKOL ÜYELERİ TÖRENE KATILMASI

Şehit General Darbe Girişimi 

-ŞEHİTLİK ANITININ GEZİLMESİ
-MEVLİT OKUNMASI

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtının gezilmesiyle sona erdi. Şehitler için mevlit okutuldu Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Programa Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Sosysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlit programına katılanlara tatlı ikram edildi. (MY-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı