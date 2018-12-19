Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- - Zanlıların emniyetten çıkarılması ve adliyeye götürülmesi - Operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker 15 zanlıdan 2'si tutuklanıdıŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker 15 zanlıdan 2'si tutuklanıdı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı muvazzaf asker 11'i adliyeye sevk edildi.Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak merkezli 7 ilde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzaf subay ve 2 muvazzaf astsubay ile daha önce görevinden ihraç edilen 6 polis memurunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Polis Memuru Muvazzaf Asker Memur Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı