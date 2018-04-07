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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şırnak Cudi’de teröristlerin erzak deposu ele geçirildi

Şırnak Cudi’de teröristlerin erzak deposu ele geçirildi

Aramalardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Terörle Mücadele Salda Teröristler 


- Terörle mücadele operasyonları kapsamında Şırnak Cudi dağında teröristlerin depo olarak kullandığı bir mağara, içinde çok miktarda erzak ve yaşam malzemesiyle birlikte ele geçirildi. Yurt içindeki terörist unsurları temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca hız verilen terörle mücadele operasyonları sonucunda kırsaldaki teröristlere ağır darbe indirildi. Bölücü teröristlerden temizlenen Cudi dağında yapılan arama çalışmalarında, teröristlerce kullanılan mağaralar ele geçirildi. Depo olarak kullanıldığı belirtilen bir mağarada, çok miktarda erzak ve yaşam malzemesi bulundu. Yapılan arama çalışmalarına ilişkin görüntüler TSK’nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
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