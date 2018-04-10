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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sirenlerle ihbara geldiler, kutlamayla karşılaştılar

Sirenlerle ihbara geldiler, kutlamayla karşılaştılar

155'İ arama detayı

Polis Bıçaklı Saldırı Kuruluş Yıldönümü Polis Ekipleri Saldırı 

-Polislerin sirenlerle kapıdan girişi
-Polisin merdivenlerden çıkışı
-Genel ve detay

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kafeye “bıçaklı saldırı” ihbarı üzerine siren çalarak gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Polislerin içeriye girmesiyle birlikte marş çalınan kefede, pasta da kesilerek Polis Haftası kutlandı. Nusaybin’de, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle, polislere yönelik bir organizasyon yapmak isteyen Uğur Kaya adlı kafe işletmecisi, kurduğu senaryo ile polislere şaşkınlık yaşattı. Kaya, senaryosu çerçevesinde, 155’i arayarak, iş yerinde bıçaklı saldırı yapıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine kafeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sirenlerini çalarak gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İçeriye girmeleriyle Polis Marşı’nın çalındığı kafede karşılanan polisler için pasta kesildi. Polisler, kutlamanın ardından Kaya’ya teşekkür ederek, emniyete döndü. Kafe İşletmecisi Uğur Kaya, ilçeyi terörden temizleyen ve Nusaybin halkının huzur ve güvenini sağlayan polislerime farklı bir kutlama yapmak istediklerini belirterek, “Umarım kimseyi üzmemişizdir. Nusaybin halkına yaşattıkları huzur ve tekrardan turizme kazandırdıkları için çok çok teşekkür ederiz” dedi.
(BS-MP-Y)
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