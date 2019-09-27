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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

pansiyon detay

Şüpheli Ölüm Kalp Krizi 

-olay yeri detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Sinop’un Akliman mevkiinde bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru(39) isimli kadın, akşam 00:00 sıralarında çalıştığı pansiyondaki kaldığı odasında ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kadının herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. Asıl ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği belirtildi. Genç kadının cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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