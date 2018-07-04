Sinop'ta kurtların saldırdığı 8 koyun telef oldu

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( SİNOP ) -- Koruma altında olan kurtlar köylülerin korkulu rüyası oldu SİNOP



- Sinop’ta koruma altındaki kurtların ahıra girerek saldırdığı 8 koyun telef oldu. Sinop’un Bektaşağa köyü Arap Mahallesi’nde yaşayan Ceyhan Yalçın’ın ağırına gece yarısı kurtlar girip koyunlara saldırdı. Kurtların koyunlara saldırması sonucu 8 koyun telef oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan koyunların sahibi Ceyhan Yalçın, "Kurt ağırın üstünden atlamış koyunların yanına. Hepsinin boğazlarını kopartmış. Ağıra geldiğimde hepsi ölü ve yerde yatıyordu. 8 koyunum telef oldu” dedi.

“Hepimiz şok geçirdik” Koyunların sahibi Ceyhan Yalçın’ın ablası Yüksel Gümüş ise koyunları görünce şok geçirdiklerini belirterek, ”Bahçede görünce şok geçirdik hepimiz. Zavallı zaten, ne maaşı var ne sosyal güvencesi var. Hasta olsa parayla tedavi oluyorlar. 8 hayvan telef oldu gitti. Ne yapsın şimdi bu vatandaş. Çok üzüldük" diye konuştu.

“Kurtları gördüm, eşim ateş edecekti” Ceyhan Yalçın’ın eşi Sevim Yalçın kurtları gördüğünü belirterek, ”Camın önüne geldi kurtlar. 2 tane kurt. Kül rengi. Ben köpek sandım. Eşim ateş edecekti. Bırakmadım ateş etmeyi. Başkasının köpeği olabilir. O da 'köpek değil. Köpek olsa bu sesi çıkarmaz' dedi.

Biz burada panik yapınca kurtlar koştu komşunun evin önüne geçti. Komşuya telefon açtım. Damın kapısı açık mı kurtlar evin önüne geçti dedim. 'Yok' dediler, 'hayvanlar içeride' dediler. Ondan sonra muhtarın evine doğru gitmişler. 8 koyunu ahırın içinde parçalamışlar" şeklinde konuştu.

“Çok fakiriz" Sevim Yalçın durumlarının olmadığını belirterek, "Çok fakiriz. 2 tane bileziğim vardı, onunla 2 koyun, 2 kuzu aldım. Onlardan çoğaldı bunlar. Hayvanları kurtlardan kurtaramıyoruz. Eşim kalbinden rahatsız, ameliyat olacak. Böbreklerinden ameliyat olacak. Kendim ameliyatlıyım. Belimde 8 tane platin var. Ben çalışamıyorum. Eşim çalışamıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. “Devlet ‘koruma altında’ diyor, olan vatandaşa oluyor” Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçğün, geçen sene kendi koyunlarının da telef olduğunu belirterek, “Geçen sene ahırda 5 tane koyunumu telef ettiler. Bu sene aynı şekilde 1 tanesi telef oldu. Komşumuzun ineğini yedi aynı şekilde. Bunlar artık sürü halinde mi bilmiyoruz. 2-3 aydan beri Bektaşağa köyü civarındalar. Ama bir şey yapamıyoruz. Devlet ‘koruma altında’ diyor. Olan vatandaşa oluyor” açıklamasında bulundu. (OSM-SLH-

