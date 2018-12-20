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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sinop'ta 70 tavuk telef oldu

Sinop'ta 70 tavuk telef oldu

TAVUK KÜMESLERİNDEN DETAYLAR

Köpek Kabil Çakal 

-ALİ GALİP ERKILIÇ AÇIKLAMALARI
-DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta kurtların veya köpeklerin saldırdığı 70 tavuk telef oldu. Olay, Sinop merkez Karakum mevkisinde meydana geldi. Aç kalan kurtlar veya köpekler saldırdıkları 70 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi Ali Galip Erkılıç, “Akşam tavuklarımın kapılarını kapattım eve gittim. Sabah yiyecek bir şeyler vermek için bahçeye geldiğim zaman yerde 3-4 tane ölü tavuk gördüm. Bahçe tarafına doğru ilerleyince bir baktım ki kümeslerdeki tavukların hepsi telef olmuş. Kümese koyduklarım dahi hepsini köpek mi, çakal mı tilki mi ne bilmiyorum hepsini boğmuş. 70 tane tavuğum telef olmuş. Süs tavuklarım vardı, özel paçalı horozum vardı bu durum beni çok üzdü. Köpek olabilir diye düşünüyorum. Bahçenin tellerini patlattığına göre sahipsiz köpeklerden şüphelendim çünkü oralara köpek çıkabilir, başka bir şey çıkamaz” dedi.

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