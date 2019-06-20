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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sinop Kalesi'ne turistlerden yoğun ilgi

Sinop Kalesi'ne turistlerden yoğun ilgi

drone görüntüsü

Yabancı Turist Trol 

-Kaleden görüntü
-Açıklamalar
-detaylar

( SİNOP -ÖZEL) SİNOP

- Sinop’ta bulunan, Sinop Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oluyor. Ayrıca Sinop Kalesi’nde bulunan bir kafe işletmesi kaleye renk katıyor. Gelen yerli ve yabancı turistler kalede çay ve kahvesini yudumlarken, Sinop’un eşsiz manzarasını da seyretme fırsatı buluyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu; “Tarihi eserlere, bu tür eserlere genel olarak ilgili çok oluyor. Kalelerin genel olarak üzerine çıkmakta insanların genel de istediği bir şey. Çünkü etraf daha iyi görünüyor. Hem de Sinop manzaramız var biliyorsunuz. Hem de kalenin üzerine çıkmak, yukarıdan bakmak her zaman güzel bir şey. Biz bu surların üzerine kontrollü biçimlerde yani surlara zarar vermeyecek, insanlara da zarar vermeyecek şekilde çıkılmasını tercih ediyoruz” dedi.
Sinop Kalesi’nde bulunan işletmede çalışan Aykut Yeşil geçen Ramazan Bayramında Sinop Kalesine çok talep olduğunu belirterek; “Kaleye gelen insanlar genelde turlarla birlikte geliyorlar. Turların haricinde bayramda çok yoğunluk oldu. Aşırı bir yoğunluk vardı. İnsanlar işletmemize geliyorlar. Manzaranın fotoğrafını çekiyorlar. Kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Çay kahve içiyorlar”diye konuştu.
İstanbul’dan Sinop Kalesine ailesiyle birlikte seyahat etmeye gelen Yılmaz Öztürk ise, “Her sene Gerze’ye gidiyordum. Buradan geçen sene ev aldım. Çok memnunum. Güzel. Tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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