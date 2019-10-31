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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

Sınırın sıfır noktasında ay ve yıldızın buluşması

Gece gökyüzü

Gökyüzü Ay Yıldız Çakal Nostalji 

-Ay ve yıldız buluşması
-Değişik açılar
-Detay

( ŞANLIURFA ) - - Bu gece Ay ve Yıldız buluşması gerçekleşti- Ay ve yıldızın nostaljik buluşması gerçekleşti. ŞANLIURFA

- Sınır ilçesi olan Akçakale'de bu akşam saat 18.30 Venüs'ün gökyüzünde buluşması "ay yıldız" görüntüsü oluşturdu,bu gece ay ile yıldız adeta ucu ucuna yanaştı.Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturdu. Venüs gezegeni hemen gün batımından sonra rahatlıkla görülmesi açısından,akşamın ilk saatlerinde çıplak gözle görülmeye başlandı.Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "ay ve yıldız" bir saat sonra ufuk çizgisinde kayboldu. (md-sd
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