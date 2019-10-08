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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

Sınırın sıfır noktasına askeri sevkiyat devam ediyor

askeri araçlardan görüntü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç 

-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye’nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobraların ve GZPT’lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.
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