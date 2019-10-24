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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı

Sınırdaki muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı

Sıra bekleyen vatandaşlar

Gıda Yardımı Çakal 

-Yardım alan aileler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere gıda yardımı dağıtıldı. Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından temin edilen gıdalar, belediyeye ait araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. Dernek Başkanı Yılmaz Bulat ve beraberindeki heyet önümüzdeki günlerde de desteklerinin devam edeceğini dile getirdi. Bir tır dolusu gelen gıda malzemeleri belediye personeli tarafından ailelere tek tek teslim edildi.
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