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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Sınırda Mehmetçiğe destek

Sınırda Mehmetçiğe destek

Ailelerden detay

İdlib 

-Adem Mıhlıoğlu ile röp
-Fatma Mıhlıoglu ile röp.
-Ailelerden detay

( HATAY )- İdlib'teki Mehmetçiğe destek vermek için çeşitli illerden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile dua etti HATAY

- İdlib'teki Mehmetçiğe destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.Çeşitli illerden kendi imkanlarıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp askerlere destek olan vatandaşlar, Mehmetçik için dua okudu. Osmaniye’den ailesiyle geldiğini belirten Adem Mıhlıoğlu, ”Sınırın sıfır noktasından askerimize destek olmaya geldik. Manevi olarak yanlarında olmaya geldik, şuan elimizden bu geliyor" dedi70 yaşındaki Fatma Mıhlıoğlu ise, ”Allah ordumuza güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır versin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Allah yardım etsin” diye konuştu.

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