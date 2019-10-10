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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

Sınırdan görüntüler

Çatışma Teröristler 

-silah sesleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor. Karadan ve havadan da atışlarla destek verilen operasyonda karadan giren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Milli Suriye Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor. Öte yandan teröristlerin İHA ve Savaş uçaklarının görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktıkları görülüyor.
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