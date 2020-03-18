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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (5) - EDİRNE

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (5) - EDİRNE



: - Sığınmacılardan detaylar - Sığınmacılara gaz bombası atılmasıSınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahaleEDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.

Sığınmacı Sığınmacılar Nani Sığınma Gaz Bombası 

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