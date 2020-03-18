Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (4) - EDİRNE

- Sığınmacılardan detaylar - Sığınmacılara gaz bombası atılması - Yaralının taşınması - Yaralıya müdahale edilmesiSınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahaleEDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
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