Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sınır’da ilk göz ameliyatı yapıldı

Sınır’da ilk göz ameliyatı yapıldı

Vali Toprak’ın hastaneye gidişi ve karşılanması

Hastalık Göz Ameliyatı Göz Hastalıkları General Ameliyat 

-Ameliyat olan çocuğu ziyaret etmesi
-Anne ve çocuk
-Doktorun konuşması
-Valinin konuşması
-Hastadan detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde ilk defa göz ameliyatı yapıldı. 15 uzman doktor ve 4 pratisyen olmak üzere 19 doktorun görev yaptığı Çukurca Devlet Hastanesinde ilk göz ameliyatı yapıldı. Ankara Numune Hastanesinden gönüllü olarak gelen göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, ilk göz ameliyatı ilçede sevinçle karşılandı. Oyun oynarken elbise askılığının sağ gözüne isabet etmesi sonucu gözü zarar gören 5 yaşındaki İskender Berk, göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı tarafından ameliyat edildi. Hakkari Valisi Cüheyit Orhan Toprak, eşi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, eşi Nazlı Gökçen Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır tarafından ziyaret edildi. Vali Toprak’a bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, dün akşam kendilerine gelen hatanın gözüne askı teli gerdiğini ve gözünün yırtıldığını söyledi.

Beyatlı, ”Akşam saatlerinde hemen ameliyata aldık. Mikroskop altında sütorlarını attık hastamız şuanda iyi yarın sabah taburcu edeceğiz” dedi.
Ameliyat olan çocuğa değişik hediye veren Vali Toprak, sınırda ilk defa göz ameliyatı yapıldığını belirtti.
Vali Toprak, ”Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çukurca'ya gönüllü olarak gelip görev yaptı. Burada teknik cihazlar manasında bazı sıkıntılar vardı. Kendisi temin ederek buraya getirdi. Akşam da acil bir vaka oldu. Doktorumuz hemen müdahale etti ve çocuğun gözünü kurtardı. İlçede ise ilk defa göz ameliyatı yapılıyor. Burada gönüllü olarak görev yapan hocamızı tebrik eder başarılı operasyonundan dolay teşekkür ediyorum” dedi.
(FT-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı