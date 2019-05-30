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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Singapur'dan Ordu'ya yatırım talebi

Singapur'dan Ordu'ya yatırım talebi

- Ziyaretten detay - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in konuşması - Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han'ın konuşması - Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han: - "Bu güzel şehre yatırım yapmak istiyoruz. Bu kapsamda bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız"ORDU (AA) - Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Ordu 'ya atırım yapmak istediklerini, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Beraberindeki heyetle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret eden Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, Ordu 'ya liman konusunda yatırım yapmak için geldiğini belirtti.
Türkiye'de yaptıkları yatırımlara Ordu 'yu da dahil etmek istediklerini anlatan Büyükelçi Jonathan Tow Shen Han, "Bu güzel şehre yatırım yapmak istiyoruz. Bu kapsamda bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.
Jonathan Tow Shen Han, ayrıca enformasyon teknolojileri alanında işbirliği yapmak ya da mevcut olanı geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Singapur Cumhuriyeti olarak limanlar başta olmak üzere havaalanları ve yapılan yatırımların geliştirilmesini önemsiyoruz. Bunları yaparken Ordu 'ya özel ilgi göstermek istiyoruz." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise dış yatırımcıların Ordu 'da yatırım yapmaları için görüşmelere başladıklarını söyledi.

Çin Büyükelçisi ve Çin'de faaliyet gösteren 15 firma yöneticisinin 20 Haziran'da Ordu 'ya geleceğini belirten Güler, bu kapsamda yapacakları çalışmaların Türkiye için de örnek teşkil edeceğini bildirdi.Güler, 20 Haziran'da Çinli iş adamları ile yapacakları büyük toplantı öncesinde Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han ile enerji ve liman konusunu görüşeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Dolayısıyla Ordu 'da yapacağımız çalışmalar Türkiye için de örnek teşkil edecek. Burada yaptığımız çalışmaları diğer illere de yayma imkanımız olabilir. Dolayısıyla yapacağımız toplantı sadece Ordu 'yu değil aynı zamanda ülkeyi kapsayacak bir çalışmanın da önemli adımlarından biri olacak." - " Ordu 'ya konteyner limanı yapacağız"Singapur'un Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan Mersin Uluslararası Limanı'nı işlettiğine dikkati çeken Güler, "Türkiye'nin güneyinde Mersin, kuzeyinde Ordu var. Ordu 'da yapılacak konteyner limanı ile Ordu - Mersin hattında ihracat ve turizm akışı olacak. Ordu - Mersin hattında en önemli güzergah da Karadeniz - Akdeniz yolu olacak." dedi.
Güler, Mersin'e ulaşımı sağlayacak en kısa yolun Karadeniz - Akdeniz yolu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Bütün Rusya'nın, Ukrayna'nın ve bütün Gürcistan'ın malları buradan geçmiş olacak. Limanın karşısında ise Ordu ili var. Ordu 'ya konteyner limanı yapacağız. Dolayısıyla Singapur ile liman, fındık, çikolata, enerji ve farklı alanlarda iyi ilişkiler geliştireceğimize eminim."

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