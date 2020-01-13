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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sındırgı’dan İdlib’e yardım TIR’ı

Sındırgı’dan İdlib’e yardım TIR’ı

Yardım çadırından TIR'a yükleme

Siyasi Partiler Yardım Malzemesi Siyasi Parti Öğrenciler Genel Başkan 

-Öğrencilerin ve vatandaşların TIRI'a yardım malzemesi yüklemesi
-Öğrenci ve yardım edenlerin açıklaması
-Yardım TIR'ı başında Başkan Yavaş'ın açıklaması
-Yardım TIR'ının yola çıkması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Sındırgı Belediyesi organizasyonunda, İHH, STK’lar, siyasi partiler ve derneklerin katılımı ile Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırında toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR İdlib’e doğru yola çıktı. Sındırgı genelinde tüm vatandaşların seferber olduğu yarım kampanyasında toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR dualar eşliğinde Sındırgı Cumhuriyet Meydanından uğurlandı. Yardımların toplanmasında ve TIR’a yüklenmesinde Sındırgı belediye personeli başta olmak üzere gencinden yaşlısına gönüllü vatandaşlar seferber oldu. Engellerine aldırmadan TIR’ın yüklenmesine yardımcı olan vatandaşlardan okullarında yardım toplayarak çadıra getiren öğrencilere kadar herkes Sındırgı’nın yardımseverliğini gözler önüne serdi. Dünya mazlumlarına yönelik yardım kampanyalarına her fırsatta Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Bu ortamda hayırda yarışmak lazım., şerde ise hiç yanına yaklaşmamak lazım. Sındırgı ise yıllar boyunca bunu yaptı. Bizler de elimizden geldiğince nerde bir mazlum varsa nerede bir göz yaşı varsa, onu dindirmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Çünkü doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslümanız. Destek olan STK’lara, bütün vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı Allah kabul etsin. Oradaki bir kardeşimizin mutluluğuna vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere“ sözleri ile düşüncelerini dile getirdi. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törene Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, İlim Yayma Cemiyeti genel başkanı Yusuf Tülün, İHH Balıkesir İl başkanı Fatih Yılmaz, İlçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve üyeleri katıldı.
(HT-BD)
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