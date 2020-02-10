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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sincik’te dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Sincik’te dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor

Çatılardan görüntü

Kütüphane Hava Sıcaklıkları Köy Yolları Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Buz sarkıtlarından görüntü
-Kürekle buzları kırmaya çalışan vatandaş
-Vatandaş- RÖP
-Vatandaş RÖP (Türkçe Bilmediği için Kürtçe konuşuyor)
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıkla eksi 16 dereceye düşmesiyle binaların çatılarında buz sarkıkları oluştu. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardında hava sıcaklıkları eksi 16 dereceye kadar düştü. Gece etkili olan şiddetli rüzgar ilçe halk kütüphanesinin tabelasını uçurdu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çatılarda buz sarkıkları oluştu. Dondurucu hava nedeniyle dereler dondu, yollar buz pistine döndü. Vatandaşlar, son 20 yıldır böyle bir soğukluk görmediklerini belirti. Öte yanda kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları devam ediyor.
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