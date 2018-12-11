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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sincik sular altında kaldı

Sincik sular altında kaldı

Boğaz mevkiinden detay görüntüler

Mahsur Kaldı Sel Baskını Köy Yolları Şiddetli Yağış 

-Hastane Kavşağından detay görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle ilçe girişi sular altında kaldı. Sincik ilçesi Boğaz mevkiinde şiddetli yağış sel baskınına neden oldu. İlçe girişi gölete dönerken, bazı araçlar mahsur kaldı. Taşan derelerin suları ilçe merkezinde Hastane Kavşağı ile ilçe girişindeki Boğaz mevkiinde olumsuzluğa neden oldu. Metrekareye 103 kilogram yağışın düştüğü ilçe merkezinde şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuzluk yaşanırken, diğer taraftan ilçe genelinde yoğun sis etkili oluyor. Köy yollarında taşkınlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar bazı köy yollarında hasara yol açtığı ve ulaşımın aksadığı öğrenildi.
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