Sincik halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - ADIYAMAN
- Sincik'ten detay görüntüler - Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ile röportaj - İsmet Çalıkuşu ile röportaj - Mahmut Bayer ile röportaj - Bekir Güzel ile röportaj - Nurettin Baydemir ile röportajSincik halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının ardından büyük sevinç yaşanıyor - Sincik Belediye Başkanı Korkut: - "Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçemizde sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir"ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde sevinç yaşanıyor.Kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 95 civarında destek verdi.İlçede bir yandan sevinç yaşanırken, diğer taraftan da ilçe halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilçeye davet ediyor.Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesinin istikrar güven, dünyadaki bütün mazlum insanlardan yana oyunu kullandığını söyledi.
Diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ciddi destek verdiklerini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:"Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilçemizde sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 94,5 oy çıktı. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu durum ilçenin dünya barışına sağladığı katkıdır. İlçe halkımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır. AK Parti'ye oy vermede ise Sincik ilçesi yüzde 88'lik bir oy oranı elde etti. Hayırlı olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler neticelendiğinde telefonla arayarak Sincik halkına çok teşekkür ettiğini aktaran Korkut, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda tek tek Sincikli vatandaşlara selamlarını iletti. Biz de cumhurbaşkanımıza bu ince duyarlı davranışından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu. Dünyadaki tüm kirli kumpas ve terör örgütlerinin planlarının yerle bir olduğunu ifade eden Korkut, yeni bir dünyanın kurulduğunu ve bu yeni dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yerinin bambaşka olacağını kaydetti. Sincik insanının "Sincik balı" gibi saf ve temiz olduğunu belirten Korkut, ilçe halkının bu saflık ve temizliğiyle dünya barışına, Türkiye'nin istikrarına, güvenine ve ekonomik kalkınmasına ciddi anlamda katkı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - "Oylarımız hep Erdoğan'a verildiİlçede yaşayan işçi İsmet Çalıkuşu, yaptığı açıklamada, Sincik ilçesi halkının Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalı olduğunu söyledi.
Erdoğan'ı seçimlerde hep birinci çıkardıklarını ifade eden Çalıkuşu, "Çok çalıştık. Sonuç itibariyle ilçede AK Parti birinci çıktı. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Oylarımız hep Erdoğan'a verildi. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah Erdoğan, ilçemize gelir bizi tekrar mutlu eder." dedi. - "Bu seçimde yine PKK kaybettiİlçe halkından Mahmut Bayer ise Sincik ilçesinin alnının akıyla yine seçimlerde şampiyon olduğunu belirtti. Bu seçimde yine PKK kaybetti diyen Bayer, "Bu seçimde, PKK başta olmak üzere Almanya, ABD ve dış güçler kaybetti. Sincik ve Türkiye her zamanki gibi kazandı. AK Parti'ye hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyoruz." diye konuştu. İlçe esnafından Bekir Güzel de ilçede halk olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini belirterek, "Oylarımızı Erdoğan'a verdik. İnşallah, Erdoğan daha da başarılı olur. Biz kendisini gerçekten çok seviyoruz. Sincik ilçesine destek bekliyoruz. İnşallah daha büyük hizmetler ilçemize yapılır. Başarılar diliyoruz." dedi. Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Nurettin Baydemir ise Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve bundan dolayı seçimde sevgilerini sandığa yansıttıklarını ifade etti. Sincik ilçesine daha fazla hizmetin getirilmesini dile getiren Baydemir, "İlçeye bağlı köylerde hayvancılık geçim kaynağıdır. Bu yüzden bu konuyla ilgili taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz. Kendisine her zamankinden daha fazla seviyoruz." şeklinde konuştu.