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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatı

Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatı

-ARŞİV-

Hava Harekatı Güvenlik Güçleri Uluslararası Teröristler Meşru Müdafa 

-Sınır bölgelerine askeri sevkiyat ve terör hedeflerinin vurulması

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51’inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir” denildi. Açıklamada, “İcra edilen harekâtta, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadelerine yer verildi.

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