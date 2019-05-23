Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan İlçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan lale Meydanında meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

