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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Sincan'da kavga kanlı bitti: 1 yaralı

- Polisin olay yerine çalışmaları

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan İlçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sincan lale Meydanında meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
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